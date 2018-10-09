جيرينوفسكي: أنصتوا.. تعثرت على المسرح بجريرة عتبة زائدة!

عزا زعيم الحزب الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي سبب سقوطه على خشبة المسرح خلال مراسم تنصيب محافظ منطقة فلاديميرسك، إلى وجود عتبة زائدة في درج المسرح!

وبلهجة لا تخلو من سخرية وحدة، شبّه هذا السياسي الروسي الذي يشتهر بتعليقاته الصارخة وبأسلوبه المسرحي ما حدث له، بمكائد الراقصين المتنافسين على مسرح البلشوي.

وكان رئيس الحزب الليبرالي الروسي كبا أثناء صعوده الدرج اليوم في مراسم تنصيب المحافظ فلاديمير سيبياغين. حدث ذلك في آخر الدرج وسقط على المسرح، ونهض بعد أن هرع لمساعدته أحد المصورين.

وقال جيرينوفسكي في وصفه لما حدث له: "وضعوا عتبة، وأغلقوا عدسة الكاميرا، ولم يكونوا على حق. لقد تعثرت في هذه العتبة، وهذا فقط ما أظهروه على شاشة التلفزيون. أنصتوا! هذا خطأ المحافظة السابقة، هي لا تعرف حتى كيف تبني خشبة مسرح بشكل طبيعي. لا يوجد درج على المسرح في أي مكان في العالم.. في مسرح البلشوي ينثرون الزجاج، كي تتأذى راقصات البالية المنافسات، وهنا جعلوا من درجة زائدة عائقا".

المصدر: نوفوستي