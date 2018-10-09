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روسيا تبدأ عملية الانتقال إلى استخدام الهويات الإلكترونية

أخبار روسيا

روسيا تبدأ عملية الانتقال إلى استخدام الهويات الإلكترونية
Ria Nina Zjtina
هوية مواطن روسي
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تعتزم الحكومة الروسية بدء إصدار الهويات الإلكترونية للمواطنين الروس لتنتهي العملية بحلول عام 2024 .

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وأفادت صحيفة "فيدوموستي" الروسية، نقلا عن المكتب الصحفي للحكومة الروسية، بأن الهوية الإلكترونية ستجمع بيانات بضع وثائق رسمية، بما في ذلك رخصة قيادة السيارة ووثيقة "سنيلس" (للتأمين الطبي). وعلاوة على ذلك، سيتم إعداد قاعدة بيانات موحدة لكل سكان روسيا.

وستمكّن الهوية الإلكترونية الجديدة المواطنين الروس من الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الإدارات والهيئات الحكومية وتسجيلها إلكترونيا.

ويتوقع أن تصدر الهويات الجديدة على شكل بطاقات بلاستيكية تتضمن رقائق إلكترونية.

وتُقدر تكلفة عملية الانتقال إلى الهويات الإلكترونية بـ 114.5 مليار روبل، ما يعادل نحو 1.8 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

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