حاخام اليهود الأكبر في روسيا يفسر تصريحه بشأن توريد "إس-300" لسوريا

بعد انتقاده قرار موسكو تزويد سوريا بمنظومات الصواريخ "إس-300" إثر إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية، أوضح حاخام اليهود الأكبر في روسيا، بيريل لازار، ما كان يقصده بكلامه هذا.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن لازار قوله إن "الكارثة التي أودت بحياة عسكريين روس مأساة مروعة أثارت حزننا وتعاطفنا مثل ملايين الأشخاص الآخرين، لكن التوتر الإضافي الذي نشأ في المنطقة يفاقم هذه المأساة، وهو ما كنت أقصده حينما تحدثت عن توريد المنظومات الصاروخية إلى سوريا".

وامتنع لازار عن التحدث عن "التبعات السياسية والعسكرية" المترتبة على توريد "إس-300" لسوريا، لأنه "ليس خبيرا عسكريا أو سياسيا".

بدلا من ذلك، شدد الحاخام على أن "فقدان القيم الهامة مثل الثقة المتبادلة والتعاون بين الدول في مختلف المجالات، بالطبع، يثير قلقي وأسفي".

وسبق أن نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن حاخام اليهود الأكبر في روسيا قوله إن تزويد سوريا بـ"إس-300" الروسية "قرار خاطئ لن يؤدي إلا إلى إضافة مشكلات جديدة في المنطقة".

المصدر: نوفوستي