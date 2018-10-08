لافروف: تحركات الروس المتهمين بالتجسس السيبراني في هولندا لم تكن سرية

نفى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تكون رحلة المواطنين الروس الـ4 لهولندا والذين تتهمهم أمستردام بمحاولة تنفيذ هجوم سيبراني على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حملت طابعا سريا.

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وقال لافروف في سياق مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي إينسي ميلانيزي جرى اليوم الاثنين في موسكو: "لم يكن هناك أي شيء سري في رحلة الخبراء الروس إلى لاهاي في أبريل الماضي. إنها كانت روتينية، ولم يختفوا لا عند نزولهم في الفندق ولا بعد وصولهم إلى المطار ولا أثناء ارتيادهم السفارة الروسية"، دون توضيح غرض زيارتهم.

وأشار لافروف إلى أن احتجاز المواطنين الروس تم "دون تقديم أي توضيحات، ولم يسمحوا لهم بالاتصال بممثلي السفارة الروسية في هولندا وطالبوهم بمغادرة البلاد".

وأضاف لافروف: "كان يبدو (في ذلك الحين) أن الحديث يدور عن سوء فهم"، بخاصة أن السلطات الهولندية "لم تقم بأي خطوات سلبية تجاه موسكو ولم تعرب عن احتجاجها".

وتابع: "لكن بعد مرور نصف سنة، سربت وسائل الإعلام الهولندية معلومات مفادها أن هؤلاء الأشخاص قاموا بالتجسس السيبراني"، وبعد ذلك استدعت الخارجية الروسية السفيرة الهولندية لدى موسكو وطلبت منها المزيد من التفاصيل بشأن القضية، لكنها "لم تقل أي شيء واضح".

واعتبر لافروف أن توجيه الاتهامات بالتجسس السيبراني لروسيا في الفترة الحالية ليس من قبيل الصدفة، وإنما عمل دعائي مقصود، إذ تزامن "طفو القصة التي ظهرت في أبريل، على السطح مجددا" مع اجتماع وزراء دفاع دول الناتو، على سبيل المثال.

وخلص لافروف إلى أن بروز المسألة الآن "يتيح صرف الانتباه عن المواضيع المعقدة التي تناقش حاليا في الاتحاد الأوروبي والناتو، بما في ذلك، إمكانيات التنسيق بين هذين الهيكلين في مجال الدفاع".

وسبق أن اتهمت هولندا 4 مواطنين روس بإعداد هجوم سيبراني على مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي ومحاولة سرقة المعلومات الخاصة بالتحقيق في إسقاط الطائرة الماليزية "بوينغ" MH-17 فوق الأراضي الأوكرانية عام 2014.

المصدر: وكالات