كشف الستار عن أسرار التعاون الاستخباراتي السوفيتي البريطاني

قامت الاستخبارات الروسية برفع صفة السرية عن بعض الوثائق التي تسلط الضوء على التعاون الاستخباراتي بين الاتحاد السوفيتي وبريطانيا في حقبة الحرب العالمية الثانية.

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وأوضح مدير مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التلفزيونية، أن الحديث يدور عن عملية "كسارة الجليد" التي أجراها عملاء الاستخبارات السوفيتية بالتعاون مع مواطني "دول وقوميات مختلفة جمعتهم فكرة مشتركة هي فكرة محاربة الفاشية".

وأعرب ناريشكين عن اعتقاده بحتمية تجاوز الأزمة الراهنة في العلاقات بين روسيا وبريطانيا، مضيفا "نهاية كل حرب سلام".

وفي وقت سابق رفض ناريشكين بحزم الاتهامات التي وجهتها لندن إلى موسكو بمحاولة تسميم رجل الاستخبارات الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري البريطانية، واصفا إياها بـ"الاستفزاز الفظ". وذكر بهذا الخصوص أنه إذا طرحت أمام جهاز استخباراتي ما هذه المهمة - في إشارة إلى محاولة اغتيال سكريبال - فإن تنفيذها كان "غير مهني".

المصدر: IZ.RU