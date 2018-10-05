موسكو: سنواصل مساعدة العراق في حربه على الإرهاب

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن أمل موسكو بالموافقة السريعة على تشكيل حكومة عراقية جديدة، وقالت إن روسيا ستواصل مساعدة بغداد في الحرب على الإرهاب.

إقرأ المزيد

وكان الرئيس العراقي الجديد، برهم صالح، الذي انتخبه البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، قد كلّف عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة وعيّنه في منصب رئيس الوزراء.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في تعليق اليوم الجمعة: "نعرب عن الأمل في الموافقة العاجلة على تشكيل حكومة جديدة في بغداد، تهدف إلى العمل من أجل التوافق الوطني، وبما يتفق مع مصالح كل العراقيين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية".

وأضافت الخارجية الروسية في تعليقها: "من جانبنا، سنواصل بذل الجهود لتطوير العلاقات الروسية-العراقية متعددة الأوجه بشكل تدريجي، ومساعدة بغداد على تنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية هامة، فضلاً عن المساعدة في مكافحة الإرهاب الدولي".

وأعربت الوزارة عن سرور موسكو لتسارع وتيرة تشكيل السلطة التنفيذية في العراق، وقالت إنها مقتنعة بفوائد هذه العملية من أجل استقرار الوضع في البلاد.

المصدر: نوفوستي







