لأول مرة.. في هذه الغرفة عاش بوتين باسم مستعار!

أظهرت قناة تلفزيون "زفيزدا" في سابقة هي الأولى من نوعها، الغرفة التي عاش فيها فلاديمير بوتين أثناء دراسته في أكاديمية الاستخبارات الخارجية التابعة لـ"كي جي بي" في الاتحاد السوفيتي.

وعرضت القناة التلفزيونية الروسية في برنامج مكرس للذكرى الثمانين الأكاديمية الاستخبارات الخارجية، غرفة واحدة من بين الغرف الكثيرة التي يعيش فيها منتسبو الأكاديمية أثناء دراستهم.

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وقال مقدم البرنامج في هذا الصدد: "لقد عاش في هذه الغرفة لمدة عام المتدرب بلاتوف"، لافتا إلى أن طلاب الأكاديمية مراعاة للسرية التامة يحملون ألقابا وهمية، و"بلاتوف" كان اسما مستعارا لبوتين.

وبينت اللقطات غرفة تقليدية تسع شخصين، فيما علّق مقدم البرنامج قائلا: "الحقيقة أن الظروف الحالية أكثر راحة مما كانت عليه حين عاش هنا الرئيس الروسي".

يذكر أن أكاديمية الاستخبارات الخارجية تأسست في 3 أكتوبر عام 1938 بصفة مدرسة للشؤون الخاصة، وتغير اسمها عدة مرات على مر الزمن حتى عام 1994 حين أطلق عليها اسم أكاديمية الاستخبارات الخارجية.

المصدر: نوفوستي