بوتين يرفض حضور حفلة الزفاف الخامسة لزعيم ألمانيا السابق

ذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يحضر حفلة زفاف المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، يوم 5 أكوبر في برلين.

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ونفى بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، صحة تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية حول نية بوتين حضور حفلة زواج شرودر، وقال ردا على سؤال مناسب: "لا".

وأفاد بعض وسائل الإعلام في وقت سابق بأن شرودر تزوج من المواطنة الكورية الجنوبية، كيم سو يون، على أراضي بلادها، وتبين لاحقا أن حفلة الزواج الرسمية ستجري في العاصمة الألمانية يوم 5 أكتوبر.

وسيكون هذا الزواج الخامس بالنسبة للمستشار الألماني السابق البالغ 74 عاما من عمره والذي يعتبر صديقا قريبا للرئيس الروسي.

وسبق أن زار الرئيس الروسي، في 18 أغسطس، حفل زواج وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل، ورجل الأعمال، فولفغانغ مايلينغير، في منطقة شتيريا بالنمسا، التي كانت محطة مكوكية له في طريقه إلى برلين لإجراء مفاوضات مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.

المصدر: وكالات