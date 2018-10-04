 
مباشر

بوتين يرفض حضور حفلة الزفاف الخامسة لزعيم ألمانيا السابق

أخبار روسيا

بوتين يرفض حضور حفلة الزفاف الخامسة لزعيم ألمانيا السابق
Sputnik Михаил Климентьев
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvrj

ذكر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لن يحضر حفلة زفاف المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، يوم 5 أكوبر في برلين.

إقرأ المزيد
وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل تحتفل بزفافها في جامليتز، النمسا، 18 أغسطس، 2018 بالصور.. بوتين يراقص وزيرة الخارجية النمساوية في حفل زفافها

ونفى بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، صحة تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية حول نية بوتين حضور حفلة زواج شرودر، وقال ردا على سؤال مناسب: "لا".

وأفاد بعض وسائل الإعلام في وقت سابق بأن شرودر تزوج من المواطنة الكورية الجنوبية، كيم سو يون، على أراضي بلادها، وتبين لاحقا أن حفلة الزواج الرسمية ستجري في العاصمة الألمانية يوم 5 أكتوبر.

وسيكون هذا الزواج الخامس بالنسبة للمستشار الألماني السابق البالغ 74 عاما من عمره والذي يعتبر صديقا قريبا للرئيس الروسي. 

وسبق أن زار الرئيس الروسي، في 18 أغسطس، حفل زواج وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل، ورجل الأعمال، فولفغانغ مايلينغير، في منطقة شتيريا بالنمسا، التي كانت محطة مكوكية له في طريقه إلى برلين لإجراء مفاوضات مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب وسيط في نقل أموال عربية؟