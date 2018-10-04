أكد مدير مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، أن الرئيس فلاديمير بوتين قفز بالمظلة أثناء دراسته في معهد "كي جي بي" (جهاز الاستخبارات السوفيتية).

وفي مقابلة حصرية مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية أوضح ناريشكين أن جميع طلبة المعهد (أكاديمية الاستخبارات الخارجية حاليا) الذي درس فيه مع الرئيس الروسي الحالي، كانوا يخضعون للتدريب الإلزامي في قوات الإنزال الجوي.

وأجاب ناريشكين بنعم على سؤال مقدم البرنامج عما إذا كان بوتين يقفز بالمظلة مع غيره من الطلاب.

المصدر: قناة "زفيزدا" التلفزيونية