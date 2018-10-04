روسيا والهند تبحثان آفاق التعاون العسكري

بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف التعاون العسكري مع وفد عسكري هندي برئاسة قائد أركان القوات البرية بيبين راوات.

وقال غيراسيموف خلال اللقاء بموسكو، اليوم الخميس: "نعير اهتماما كبيرا بلقاءات وزيري الدفاع في البلدين وتنظيم فعاليات مشتركة لتدريب القوات "إيندرا". كما يعتبر التعامل بين هيئتي الأركان جزءا هاما من التعاون في المجال العسكري".

من جانبه، أكد القائد العسكري الهندي أن بلاده "بحاجة إلى أنظمة سلاح جديدة واستيعاب تكنولوجيات جديدة. ونأمل بالحصول على المساعدة الروسية في هذا المجال".

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ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، حيث عقد لقاء منفردا مغلقا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وفيما لم يتم الكشف عن المواضيع التي يبحثها بوتين مع مودي وجها لوجه، ذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الزعيمين يمكن أن يناقشا أي مواضيع دون جدول أعمال محدد خلال هذا اللقاء.

ومن المقرر أن تجري المباحثات الروسية الهندية على مستوى القمة بمشاركة أعضاء الوفدين غدا الجمعة.

المصدر: وكالات