السفير الروسي لدى لندن: هناك حملة منظمة لتشويه سمعة بلادنا

علق السفير الروسي لدى لندن، الكسندر ياكوفينكو، اليوم الخميس، على تصريحات عدد من الدول بخصوص موظفي الاستخبارات العسكرية الروسية وأنشطتهم في الخارج.

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وأوضح ياكوفينكو أن ما يحدث هو حملة تشويه منظمة ضد روسيا.

وقال السفير الروسي في حوار مع قناة "آر تي": "هناك حملة لتشويه سمعة روسيا، وهذا أمر غير مقبول​​​، إذا كنت تريد مناقشة شيء ما، فعليك مشاركته، لكنهم لا يريدون مناقشة ذلك، وهذا يثبت أن اتهامات بريطانيا ليس لها قيمة".

وكان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اتهم اليوم أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية بشنّ هجمات إلكترونية ضد مؤسسات سياسية ورياضية وشركات ووسائل إعلام في العالم.

وتأتي تصريحات وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن زعم المركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني تمكنه من تحديد أنّ أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية تقف وراء العديد من الهجمات، التي حصلت في كل أنحاء العالم من جانب قراصنة إلكترونيين معروفين.

المصدر: RT