الخارجية الروسية: أمريكا لا تستحق لقب "قوة عظمى"

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إجراءات الولايات المتحدة الأمريكية ضد الصين محبطة، وأن "أمريكا لا تستحق لقب قوة عظمى".

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وقالت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 4 أكتوبر، تعليقا على اتهامات نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، لـلصين بالتدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية: "ما يحدث من جانب واشنطن ضد الصين، شيء محبط جدا، وهذا التصرف لا يليق بقوة عظمى".

وأضافت: "الدور الذي تسعى إليه واشنطن، يتعلق بالحرب التجارية، التي سمحت الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها ببدئها ضد الصين، وهذا يتعلق بالتصريحات الحالية حول الهجمات الإلكترونية، وهي تصرفات غير لائقة".

وأوضحت الدبلوماسية الروسية: "أمريكا تحتاج لوجود مذنبين بشكل دائم، وتمكنت في وقت سابق من معالجة الفضاء الداخلي وعثروا على المذنب في الداخل، ورأينا العديد من الحالات خلال حملة الانتخابات، ووجهت اتهامات عديدة لجهات مختلفة، والآن نرى أنها قررت التوجه إلى المجتمع الدولي من أجل توسيع النطاق أو إدراك أن السوق المحلي قد جف أو لم يستوف المتطلبات المذكورة، وهناك حاجة دائمة لمذنبين، يمكن تعليق فشلهم عليهم، أو للذين يمكن تخويفهم، حيث أنه من الممكن، على حساب بعض الأعداء من الخارج، تعزيز مؤيديهم".

وأعربت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، عن اعتقادها بأن هذه وسيلة مناسبة جدا ولا تحتاج إلى أدلة، لأن مثل هذه التصريحات للجمهور في الداخل تحتاج إلى الدعم.

وأعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، بأن محاولات روسيا للتدخل في شؤون بلاده تبدو ضئيلة جدا إلى حدّ التلاشي إذا ما قورنت مع ما تفعله الصين في طول البلاد وعرضها.

المصدر: وكالات روسية