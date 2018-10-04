مسؤول روسي: إسرائيل وإيران ستضطران للتفاوض حتما!

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فرشينين ، أن إسرائيل وإيران ستضطران حتما للتفاوض يوما ما، حتى لو لم يكن هذا في أجل قريب.

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وفي مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" قال الدبلوماسي الروسي اليوم الخميس إن "السؤال هو أيضًا النظر إلى نفسك كدولة في هذه المنطقة. في نهاية المطاف، يجب أن تكون قادرًا على التفاوض. عليك أن تتعلم التفاوض. لنفترض أن هذا الأمر ليس في آجل قريب الآن، ولكنه لا يزال من غير الممكن تجنبه، في رأيي" حسب تعبير فرشينين.

وتشن إسرائيل هجمات متوالية ضد سوريا، بلغت خلال العامين الماضيين حسب حساباتها الخاصة، أكثر من 200 هجمة صاروخية وغارة طيران، بحجة معارضتها نشر قوات إيرانية في سوريا ومحاولات طهران نقل أسلحة حديثة إلى عناصر حزب الله اللبناني المنتشرة على حدود سوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي