حقائق لا يعرفها العرب!

عدت إلى مسكني القريب من مبنى التلفزيون شمال شرقي موسكو، منتصف الليل، واتصلت بورشة تصليح للسيارات أعرف أنها تعمل لساعة متأخرة.

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ورجوتهم إعادة بعض الرونق إلى سيارتي التي تكسر زجاجها الأمامي بفعل ضربات الناقمين على رأسمالية يلتسين، فوقعت معاولهم برؤوس المساكين. إذ أن لوحة (7ك) الصفراء ضرورية كالهواء للتنقل في مدينة تعيش حال الطوارئ.

انطلقت؛ بعد ليلة ارق امتزجت برائحة عوادم السيارات في ورشة التصليح الخافرة، نحو مجلس السوفييت الأعلى، في شوارع شبه خالية من المارة، وأجواء مكهربة، وبدت حركة السيارات ضعيفة، لا تشبه المعتاد في ساعات الزحام.

كانت الجموع تقلصت حول (البيت الأبيض) وتبدى مكفهرا على خلفية غيوم تتجمع حاجبة شمسا باردة، انعكس شعاعها الباهت على نهر موسكو المثقل بتاريخ طويل من المآسي والحروب.

دخلنا المبنى، كان التوتر يخيم على الوجوه، فقد بات مؤكدا، بعد "غزوة اوستانكينو" الفاشلة بقيادة الجنرال البرت ماكاشوف، أن إخلاء مجلس السوفييت من المتمردين، صار قاب قوسين أو أدنى.

ولاح أن مفاوضات تجري مع حسباللاتوف وروتسكوي، وبقية قادة الاعتصام لتسليم أنفسهم. وإخلاء المبنى.

أخذت الجموع تزداد، وتعالت الهتافات تطالب بمحاكمة "قاتل الأبرياء بوريس يلتسين" وسط أخبار متواترة غير رسمية، عن أن المئات قتلوا في هجوم التلفزيون. وظهر بعض قادة المجلس إلى الشرفة ولم يكن بينهم حسباللاتوف، فقد اعتكف رئيس المجلس في مكتبة متلفعا بمعطفه من شدة البرد وبدا شاحبا تطوق هالات سوداء عينيه المحمرتين.

الرئيس سوكولوف

لم يلبث الهدوء طويلا، حتى انطلقت رشقات من الرصاص باتجاه المبنى، أعقبتها قذائف دبابة، أشعلت النيران في طوابقه العليا، وسادت الفوضى داخل الأروقة، فقد كان الجميع يبحث عن ملاذ بين المكاتب الغارقة في دخان القصف العنيف. وتجمعنا داخل قاعة الاجتماعات الصغرى الخالية من النوافذ والشرفات الخارجية.

توقف القصف للحظات ودخلت قوات "امون" وبدأت بطرد الحشود من البوابة رقم 20 التي تكدس في مدخلها حملة بنادق الصيد من أنصار البرلمان المنحل.

كنت مع " فرناندو" المراسل الإسباني، في مكتب رئيس مجلس الجمهوريات البروفيسور بنيامين سوكولوف. وشعرنا أن الرجل يدرك حجم الورطة التي وجد نفسه داخلها، مع أنه لم يكن خائفا أو خاضعا، لكنه كان يخشى الإهانة على يد قوات الدرك المعروفين بالقساوة والصلف.

وتعطلت لغة الكلام !

فهم زميلي الإسباني بلغة العيون، أن علينا إخراج البروفسور من المبنى وتجنيبه الإهانة والاعتقال.

نزع الأستاذ سوكولوف نظارتيه واعتمر قبعة غطت جزءا من ملامحه وسلمناه كاميرا، وأحطنا به وكأنه ضمن المجموعة الصحفية.

قلت لفرناندو. يكفي أن نصل إلى سيارتك التي تحمل الرقم الأحمر الدبلوماسي والتي ركنها في مكان قريب. وبعدها سأتولى إنجاز المهمة إلى النهاية.

بصعوبة شق الصحفيون طريقهم إلى الخارج. ونجحنا في الوصول إلى الزقاق الملاصق للسفارة الأميركية، حيث سيارة الزميل الإسباني التي تحمل لوحة دبلوماسية، وأجلسنا الراكب الثمين في المقعد الأمامي، وتحركنا به نحو سيارتي التي ركنتها ليس بعيدا عن السفارة الأميركية، فيما القصف متواصل والرصاص ينهال على المبنى الأبيض من مختلف الجهات. والنيران تشتعل في الطوابق العليا.

لم تنسحب الجموع، إلا بعد أن تكثف القصف، وجرت محاولات لاقتحام المبنى. ويلوح أن جثثا كثيرة سدت الطريق، وضعفت الإرادة، بينما وحدات (امون) تلقي القبض على من لم يفلت، وتنقلهم إلى جهة مجهولة.

قيل إن عمليات "إعدام ميداني" جرت في الملعب المجاور. وإلى الآن ما يزال مصير مئات المفقودين مجهولا. وصدرت تقارير وأفلام فيديو تتحدث عن آلاف الضحايا.

من الصعب تقدير عدد القتلى في قصف مجلس السوفييت الأعلى، لأن سلطات يلتسين عتمت على ملف تحقيق لم يفتح أصلا.

وصلنا بعربة فرناندو إلى سيارتي بلوحتها الصفراء (ك7). فقد كان الزميل الإسباني يخشى أن ينكشف أمرنا، ويتعرض للمساءلة من سلطات بلده، والوقوع تحت طائلة القانون الذي يحرم استخدام اللوحات الدبلوماسية في أعمال تخل بتعليمات البلد المضيف. وكنا منذ البداية اتفقنا على التفاصيل.

انطلقت بالبروفيسور بنيامين سوكولوف عابرا الجسر الذي كان يغص بمئات المتظاهرين، يحملون صور يلتسين، ويحييون سقوط مجلس السوفييت والشيوعية!

غلفنا الصمت، وشعرت أن الألم يعتصر قلب رئيس مجلس الجمهوريات وهو يرى بلده ينهب، والجماهير تهتف بحياة كبير اللصوص!

ولشدة حزنه ظل ممسكا بنظارته الطبية السميكة بيديه، لم يضعها على عينيه وكأنه لا يريد رؤية الشارع الغاص بمتظاهرين كانوا يصفقون وكأنهم في سيرك، لقصف برلمانهم المنتخب!

أوصلت المرحوم سوكولوف ( توفي عام 2011 عن 76 عاما) إلى منزل ريفي في ضاحية بموسكو. وسمعت بعد ذلك أنه عاد إلى الخدمة في ديوان الرقابة المالية، ولم يتعرض إلى التحقيق والاعتقال أسوة بقادة مجلس السوفييت الأعلى الآخرين.

أثناء الأحداث، كان معنا صحفي أمريكي متخصص بالشؤون الروسية والسوفيتية، يكتب لكبريات الصحف، اسمه ديفيد ساتر، وعرف بتحمسه ليلتسين وفريقه "الإصلاحي" ويروج لما اسماها "روسيا الديمقراطية".

بالأمس وبمناسبة مرور 25 سنة على قصف (البيت الأبيض)، كتب ديفيد مقالا بعنوان "نهاية الديمقراطية الروسية" أقر فيه بأن حل وقصف مجلس السوفييت الأعلى، جريمة أجهزت على التجربة الديمقراطية الروسية وقبرتها إلى الأبد!

هكذا هم بعض صناع الرأي الأمريكان، يقتلون الميت ويمشون في جنازته!

سلام مسافر