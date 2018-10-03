 
مباشر

بوتين يغير محافظ سان بطرسبورغ

أخبار روسيا

بوتين يغير محافظ سان بطرسبورغ
المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية
بوتين، وبولتافتشينكو، وبيغلوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvjx

قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقالة غيورغي بولتافتشينكو، من منصب محافظ العاصمة الشمالية للبلاد، سان بطرسبورغ، بعد أن شغل هذا المنصب منذ العام 2011.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية أن بوتين عقد اليوم الأربعاء، اجتماعا مع كل من محافظ بطرسبورغ والمفوض في الدائرة الفيدرالية الشمالية الغربية، ألكسندر بيغلوف.

وخلال الاجتماع اقترح بوتين على عمدة بطرسبورغ أن يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الموحدة لبناء السفن، واقترح على بيغلوف أن يصبح القائم بأعمال محافظ سان بطرسبورغ إلى حين انتخاب عمدة للمدينة في سبتمبر 2019.

المصدر: المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب للملك سلمان: عليكم أن تدفعوا!