بوتين يغير محافظ سان بطرسبورغ

قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استقالة غيورغي بولتافتشينكو، من منصب محافظ العاصمة الشمالية للبلاد، سان بطرسبورغ، بعد أن شغل هذا المنصب منذ العام 2011.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية أن بوتين عقد اليوم الأربعاء، اجتماعا مع كل من محافظ بطرسبورغ والمفوض في الدائرة الفيدرالية الشمالية الغربية، ألكسندر بيغلوف.

وخلال الاجتماع اقترح بوتين على عمدة بطرسبورغ أن يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الموحدة لبناء السفن، واقترح على بيغلوف أن يصبح القائم بأعمال محافظ سان بطرسبورغ إلى حين انتخاب عمدة للمدينة في سبتمبر 2019.

المصدر: المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية