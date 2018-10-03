ريابكوف: لم نختبر الصاروخ الجديد ضمن المدى المحظور

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الصاروخ الجديد 9М729 لم يختبر أبدا ضمن المدى المحظور بموجب معاهدة إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

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وقال ريابكوف، لوكالة "تاس" اليوم الأربعاء: "ظهرت قبل بضعة أيام تقارير زعمت أن روسيا اعترفت، وبعد إنكار طويل، بامتلاكها صاروخا ينتهك المعاهدة، إن هذا ليس صحيحا على الإطلاق".

وأضاف: "لم ننف أبدا إجراء عمل معين في مجال تحسين أسلحتنا الصاروخية، لكن الصاروخ ذا مؤشر 9M729 لم يتم اختباره أبدا على المدى المحظور بموجب المعاهدة"، مؤكدا التزام روسيا الكامل ببنود تلك المعاهدة الموقعة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة عام 1987.

وشدد ريابكوف على أن موسكو تراقب عن كثب البحوث التي تجريها الولايات المتحدة والمتعلقة بتطوير "الصاروخ الذي ينبغي، بموجب مواصفاته التقنية، أن يكون مشمولا بالحظر.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ردت على تصريح للمندوبة الأمريكية لدى حلف الناتو هددت فيه روسيا بضربها حال استمرت في تطوير "الصواريخ المحظورة"، بالقول إن الخبراء العسكريين الروس سيقدمون إجابة وافية بشأن الصاروخ الجديد الذي يثير قلق الغرب.

المصدر: تاس