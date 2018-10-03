روسيا رصدت وتابعت إطلاق 500 قمر للفضاء منذ مطلع العام

كشفت القوات الفضائية الروسية، أنها استطاعت منذ مطلع العام رصد ومتابعة أكثر من 500 جهاز أرسلت للفضاء من مختلف دول العالم، وخروج أكثر من 180 جهازا فضائيا عن الخدمة.

وأشارت صحيفة "كراسنايا زفيزدا"، إلى أن القوات الفضائية الروسية تابعت خلال ذلك 14 عملية إطلاق للصواريخ الفضائية، من مطار بايكونور في كازاخستان، ومطاري بليسيتسك وفوستوتشني في روسيا.

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وحذرت القوات الفضائية منذ بداية العام عشر مرات الدول، من حدوث اقتراب خطير لأجسامها الفضائية من المجموعة المدارية الروسية.

وتمكنت هذه القوات خلال الفترة المذكورة من رصد 900 جسم وجهاز فضائي ومتابعتها.

المصدر: إنترفاكس