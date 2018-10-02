بوتين يوقع قانونا حول إبرام اتفاقية مع الجزائر

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا حول إبرام اتفاقية المساعدات القانونية المتبادلة بين روسيا والجزائر.

ونشر نص القانون على الموقع الرسمي للوثائق القانونية الروسية اليوم الثلاثاء.

يذكر أن روسيا والجزائر وقعتا الاتفاقية المذكورة في الـ 10 أكتوبر عام 2017. وتهدف الوثيقة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المساعدات القانونية المتبادلة في القضايا الجنائية.

وتتيح الاتفاقية تسليم الأشخاص المدانين بتهم جنائية في أحد البلدين للبلد الآخر لتطبيق العقوبة. وتحدد الاتفاقية شروط تسليم المدانين وقواعد تقديم الطلبات للتسليم ومعالجتها وطريقة تلبية الطلبات.

المصدر: نوفوستي