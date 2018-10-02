بوتين يبحث مع كورتز القضايا الدولية والإقليمية
Sputnik
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يلتقي الرئيس، فلاديمير بوتين، في بطرسبورغ غدا، مع المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز.
وذكر مصدر في الكرملين، أن الزعيمين سيناقشان، خلال اللقاء القضايا الدولية والإقليمية. وتترأس النمسا في الفترة الحالية، مجلس الاتحاد الأوروبي.
وفي 5 يونيو قام الرئيس فلاديمير بوتين، بزيارة عمل للنمسا أجرى خلالها مباحثات مع رئيس الجمهورية النمساوية، ألكسندر فان دير بيلن، ومع المستشار الاتحادي سيباستيان كورتز.
المصدر: وكالات
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