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كوريا الجنوبية تفرج عن سفينة شحن روسية

أخبار روسيا

كوريا الجنوبية تفرج عن سفينة شحن روسية
Reuters Truth Leem
ميناء بوسان- أرشيف
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أعلنت السفارة الروسية في سيئول اليوم، إفراج كوريا الجنوبية عن سفينة سيفاستوبول الروسية التي احتجزتها السبت الماضي في أحد موانئها بتهمة خرق العقوبات المفروضة ضد كوريا الشمالية.

وقال القنصل الروسي في بوسان، رومان بيكوف: "السلطات المحلية في بوسان ألغت القيود المفروضة على خروج السفينة الروسية من مينائها. وحاليا أستطيع القول إن هذه المسألة أغلقت".

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وكانت الخارجية الروسية قدمت أمس احتجاجا إلى سفير كوريا الجنوبية لدى موسكو على احتجاز السفينة الروسية، واعتبرت الخطوة غير قانونية وطالبت بالإفراج الفوري عن السفينة.

فيما نفت الشركة المالكة للسفينة أي علاقة تجارية لها مع حكومة بيونغ يانغ.

وتعتبر السفينة واحدة من 6 سفن روسية استهدفتها عقوبات أمريكية بسبب مزاعم عن انتهاك قيود تفرضها الأمم المتحدة على التعاملات مع كوريا الشمالية.

المصدر: إنترفاكس

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