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استقبال كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية عادت من سوريا

أخبار روسيا

استقبال كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية عادت من سوريا
Sputnik
الشرطة العسكرية الروسية - ارشيف
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أعلنت وزارة الدفاع، أنه وصلت إلى جمهورية إنغوشيتيا الروسية اليوم كتيبة من الشرطة العسكرية الروسية العاملة في سوريا، بعد أن أنهت مهامها هناك بنجاح.

وكتبت: "المجموعة العائدة للوطن، نفذت منذ مايو 2018 مهمات في سوريا تتعلق بحماية المواقع والمنشآت الحيوية التابعة للجيش الروسي هناك، كما عمل عناصرها على حفظ النظام والأمن للمدنيين في المدن والبلدات المحررة من الجماعات الإرهابية، ورافقوا قوافل المساعدات الإنسانية، ووفروا أمن تنفيذ الحملات الإنسانية".

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وشارك في حفل استقبال العسكريين في روسيا، كبار الضباط في الدائرة العسكرية الجنوبية، وممثلون عن السلطات المحلية، وحشد من ذويهم والمواطنين.

المصدر: انترفاكس

 

 

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