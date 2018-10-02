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بوتين قد يحادث وزيري النفط السعودي والإيراني على هامش "أسبوع الطاقة"

أخبار روسيا

بوتين قد يحادث وزيري النفط السعودي والإيراني على هامش
Sputnik
"أسبوع الطاقة الروسي" عام 2017 - ارشيف
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أعلن الكرملين أنه لا يستبعد محادثة الرئيس فلاديمير بوتين وزيري النفط السعودي خالد الفالح، والإيراني بيجن زنكنة على هامش "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الوزيرين سيشاركان في أعمال "أسبوع الطاقة الروسي" التي ستجرى بين 3 و6 أكتوبر الجاري.

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وذكر أن جدول أعمال الرئيس بوتين، لا يتضمن عقد لقاءات منفردة مع الفالح وزنكنة، لكنه قد يتحدث معهما لفترة قصيرة على هامش الفعاليات، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين سيحضر الجلسة العامة لمنتدى كفاءة استخدام الطاقة وتطوير صناعة الطاقة في إطار "أسبوع الطاقة الروسي".

المصدر: انترفاكس

 

 

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