لافروف يلتقي سفراء المستقبل

عقد في موسكو اليوم لقاء موسع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وخريجي الكليات الدبلوماسية المستجدين في إطار تقليد سنوي للوزارة.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية على تويتر صورا للقاء، ودوّنت تمنيات طيبة للزملاء الجدد بالنجاح في العمل على خدمة روسيا، وإعلاء مصالحها.

Сегодня в Москве состоялась традиционная встреча Министра иностранных дел Сергея Лаврова с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.



Удачи коллегам в работе в России и за границей! pic.twitter.com/aH4arYSZWc — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 1 октября 2018 г.

المصدر: الخارجية الروسية