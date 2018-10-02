لافروف يلتقي سفراء المستقبل
تويتر الخارجية الروسية
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عقد في موسكو اليوم لقاء موسع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وخريجي الكليات الدبلوماسية المستجدين في إطار تقليد سنوي للوزارة.
ونشرت وزارة الخارجية الروسية على تويتر صورا للقاء، ودوّنت تمنيات طيبة للزملاء الجدد بالنجاح في العمل على خدمة روسيا، وإعلاء مصالحها.
Сегодня в Москве состоялась традиционная встреча Министра иностранных дел Сергея Лаврова с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 1 октября 2018 г.
Удачи коллегам в работе в России и за границей! pic.twitter.com/aH4arYSZWc
المصدر: الخارجية الروسية
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