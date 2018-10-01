شاهد.. "سو-34" تدمر سفينة في عرض البحر

نشرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية صورا لصواريخ "إكس-35" أطلقتها مقاتلة "سو-34"، وأصابت سفينة أعدت للتدوير، واعتبرت هدفا للعدو المفترض في عرض البحر.

وأوضحت الصحيفة أنه تم تداول الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ضرب الصاروخ السفينة، عقب انطلاقه من مقاتلة "سو-34" متعددة المهام.

وظهرت في السفينة مجموعة من الثقوب البارزة التي تسبب بها الصاروخ، عبر ضربة قام بها أسطول المحيط الهادئ الروسي، خلال تدريباته.

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ويتمتع هذا الصاروخ الجديد بقدرة عالية على مكافحة السفن الضخمة، حيث يبلغ مداه 260 كيلومترا، ويمكن إطلاقه من المروحيات أو السفن أو منظومة الدفاع الساحلي المتنقلة "بال"، أو المقاتلات والقاذفات.

ويطير صاروخ "إكس-35" إلى الهدف المطلوب على ارتفاع بضعة أمتار وهذا يعني أنه يقترب من الهدف بشكل خفي، إذ لا يستطيع الرادار كشف الأهداف الجوية على ارتفاع كهذا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا