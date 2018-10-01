الكرملين مدهوش لادعاء Mi-6 دعم حملة بوتين الانتخابية الأولى

أعرب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن دهشته العارمة لادعاءات الرئيس الأسبق للاستخبارات البريطانية Mi-6، بدعم جهازه الرئيس فلاديمير بوتين في حملته الانتخابية سنة 2000.

وقال بيسكوف: "الحق يقال، لم أكن أعرف بأن Mi-6 تخوّل رئيس الوزراء البريطاني حضور هذه الفعالية أو تلك. هذه معلومات جديدة بالنسبة إلينا. وفي ما يتعلق بباقي كلام ديرلاف، أعتقد أنه لا يستحق التعليق منّا".

ونقلت صحيفة The Times عن ريتشارد ديرلاف المدير الأسبق للاستخبارات البريطانية قوله، إن ضابط مخابرات روسي طلب منه ترتيب لقاء بين فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير.

واقترح الضابط الروسي حسب هذه الادعاءات، أن يتم اللقاء على هامش عرض في مسرح مارينسكي في بطرسبورغ.

وقال ديرلاف: "تجادلنا طويلا، هل يجب على توني بلير قبول الدعوة أم لا، وقررنا أن العرض الأول لأوبرا "الحرب والسلام"، فريد وغير معتاد ولذلك وافقنا".

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وزعم ديرلاف، بأن اللقاء "ساعد بوتين على تعزيز سمعته" وسمح له بالفوز في الانتخابات، وأعرب عن أسفه لقيامه بذلك.

المصدر: انترفاكس