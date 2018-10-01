روسيا تحتفل بعيد تأسيس قواتها البرية الـ468

تحتفل القوات البرية الروسية اليوم بعيد تأسيسها الـ468، عملا بالمرسوم الرئاسي لـ2006 القاضي بالاحتفال سنويا بعيد القوات البرية التي تأسست سنة 1550 بفرمان سنّه القيصر إيفان الرابع.

وأدت القوات البرية الروسية العام الجاري مناورات "الشرق – 2018" الواسعة النطاق التي أظهرت التنسيق الأمثل بين صنوف القوات المسلحة والوحدات والتشكيلات في القوات البرية عند تنفيذها المهام القتالية الموكلة لها.

وشارك في المناورات التي جرت في أقصى شرقي روسيا نحو 300 ألف عسكري، وما يزيد عن ألف طائرة ومروحية وطائرة من دون طيار، و36 ألف دبابة وعربة مدرعة و80 سفينة حربية، فضلا عن مشاركة 3.5 ألف عسكري صيني.

أما عدد التدريبات العسكرية التي أجرتها القوات البرية العام الجاري فبلغ 4.56 ألف تدريب عسكري استخدمت فيها خبرة مشاركة القوات البرية الروسية في مختلف أنواع العمليات القتالية.

فويني أوبوزريني

وذكّر قائد القوات البرية الروسية الفريق أوليغ ساتليوكوف في حديث أدلى به لصحيفة "موسكوفسكي كومسومولتس"، بأن القوات البرية الروسية تسلمت العام الجاري ما يزيد عن 2.5 ألف نموذج من المعدات الحربية الحديثة، وأن نسبة المعدات الحربية الحديثة لديها بلغت 54% من أجمالي أسلحتها، التي من المقرر بلوغ نسبة الأسلحة الجديدة بينها 70% حتى نهاية 2020.

وبين النماذج الحديثة التي حصلت عليها القوات البرية، أشار ساتليوكوف إلى منظومات "أس-300" و"أس-400" و" بوك–أم 3" المضادة للأهداف الجوية، وراجمات الصواريخ "تورنادو– أس" ومدافع "مستا – أس" ذاتية الحركة ومنظومات "كريزانتيما - أس بي" المضادة للدبابات.

أما وحدات الاستطلاع الميداني فتتزود بالطائرات من دون طيار ومنظومات القيادة والاتصال والاستطلاع "ستريليتس" وعربات "تايفون – كا".

كما تتسلم القوات البرية دبابات "تي -72 بي 3 أم" المطورة وعربات المشاة القتالية "بي أم بي – 3" وناقلات الأفراد المدرعة "بي تي أر – 82 آ".

وأضاف ساتليوكوف أن القوات البرية المرابطة في منطقة القطب الشمالي ستتزود قريبا بمنظومة "نابروسوك" للمدافع، ومدافع الهاون التي يمكن أن تستخدمها كتائب المشاة في المناطق الشمالية المتجمدة.

المصدر: تاس