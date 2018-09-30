مقارنة بين خسائر روسيا في سوريا والغرب في العراق على مدى 3 سنوات

قارن رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، فيكتور بونداريف، بين حجم خسائر القوات الروسية خلال السنوات الـ3 من عملياتها في سوريا والقوات الغربية في العراق.

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وصرح بونداريف اليوم 30 سبتمبر الذي يصادف الذكرى السنوية الثالثة لبدء العملية العسكرية الروسية في سوريا، بأن روسيا فقدت 112 من عسكرييها في هذا البلد، فيما "خسرت القوات الغربية خلال السنوات الثلاث (الأولى) من الغزو على العراق (2003-2006) 2515 عسكريا، 2309 منهم - من القوات الأمريكية، فضلا عن تدمير 10-20 دبابة من نوع "أبرامز" والعشرات من ناقلات الجنود المدرعة وما لا يقل عن 50 مركبة مشاة قتالية من نوع "برادلي"، و15 طائرة حربية ونحو 80 مروحية".

من جهة أخرى استذكر بونداريف خسائر القوات السوفيتية خلال السنوات الـ 3 الأولى من الحملة الأفغانية، حيث أوضح أنها بلغت قرابة 4 آلاف وثمانمئة عسكري، إضافة إلى ما لا يقل عن تدمير 60 دبابة و400 قطعة من ناقلات الجنود المدرعة ومركبات المشاة القتالية ومركبات الاستطلاع المدرعة، و15 طائرة و97 طائرة مروحية.

المصدر: إنترفاكس