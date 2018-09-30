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سوبشاك: يمكنني الحمل على مهلي حتى انتخابات عمدة بطرسبورغ

أخبار روسيا

سوبشاك: يمكنني الحمل على مهلي حتى انتخابات عمدة بطرسبورغ
Sputnik
مقدمة البرامج التلفزيونية المعروفة، كسينيا سوبشاك
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أعلنت المذيعة التلفزيونية كسينيا سوبشاك، عن نيتها خوض انتخابات عمدة مدينة بطرسبورغ، وذلك بعد خسارتها الذريعة لانتخابات الرئاسة الروسية أمام فلاديمير بوتين.

وفي حديث متلفز، أعلنت سوبشاك أنها لا تستبعد احتمال مشاركتها في الانتخابات المذكورة المقررة في 8 سبتمبر 2019.

وقالت إن خير مؤهّل لشغل منصب رئيس لجنة الثقافة في بطرسبورغ، هو سيرغي شنوروف قائد فرقة "لينينغراد" الغنائية باعتباره "شخصا ذكيا ومثقفا جدا".

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وعلّقت سوبشاك على الشائعات المتعلقة بحملها الثاني وقالت: "لم يكن من العدل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية وأنا حامل. ولو فزت في تلك الانتخابات، لكان عليّ أخذ إجازة أمومة لـ3 سنوات وتقاضي المال لقاء ذلك من ميزانية الدولة، أي من أموال دافعي الضرائب. وكما ترون لم أفز بالانتخابات والآن يمكنني الحمل بأمان لأن المدة طويلة حتى انتخابات عمدة بطرسبورغ".

المصدر: kp.ru

 

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