بوتين: روسيا لن تتوقف عن دعم أبخازيا حكومة وشعبا

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين نظيره الأبخازي راؤول خاجيمبا، بمناسبة العيد الوطني لجمهورية أبخازيا، وإحيائها عيد النصر واستقلالها عن جورجيا.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن فلاديمير بوتين أكد، أن روسيا ستواصل تقديم الدعم الكامل لسلطات وشعب أبخازيا .

وأضاف: "أكد الرئيس فلاديمير بوتين في برقية التهنئة، أن روسيا ستواصل دعمها الكامل لسلطات وشعب أبخازيا في حل المشاكل التي تواجه أبخازيا".

وأشار بوتين إلى الإنجازات الهامة التي حققتها أبخازيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبناء مؤسسات الدولة والأمن القومي، على مدى السنوات التي مرت منذ إعلان استقلالها.

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وفي 26 أغسطس 2008 اعترفت روسيا بسيادة واستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جمهورية جورجيا.

وأكدت السلطات الروسية أن قرار الاعتراف باستقلال الجمهوريتين، يعكس الحقائق الراهنة ولا رجعة عنه.

وفي وقت لاحق، اعترفت باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، كل من نيكاراغوا وفنزويلا وناورو، وفانواتو، وتوفالو، وفي مايو 2018 أعلنت سوريا الاعتراف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.

المصدر: نوفوستي







