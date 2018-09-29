بوتين يعيّن نيفيرني رئيسا لدائرة السياسة الخارجية لدى الكرملين
Sputnik
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أفاد مكتب الكرملين الصحفي بأن الرئيس فلاديمير بوتين، أصدر مرسوما بتعيين إيغور نيفيرني في منصب رئيس قسم السياسة الخارجية لدى ديوان الرئاسة الروسية.
وبموجب المرسوم، أعفى فلاديمير بوتين من هذا المنصب، الكسندر مانجوسين.
وعمل إيغور نيفيرني سفيرا مفوضا فوق العادة لروسيا الاتحادية في ممكلة السويد، وشغل منصب مدير الدائرة الأوروبية الثانية في وزارة الخارجية الروسية، وعضوا في إدارة الخارجية الروسية.
المصدر: صحيفة mk.ru
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