بوتين يعزي بضحايا تسونامي إندونيسيا

بعث الرئيس فلاديمير بوتين ببرقية إلى رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو، عزاه فيها بضحايا التسونامي الذي ضرب جزيرة سولاويزي.

وورد في بيان عن الكرملين: "الرئيس فلاديمير بوتين، أكد مشاطرة روسيا الشعب الإندونيسي الصديق حزنه، وطلب من نظيره الإندونيسي نقل عبارات التعزية والمواساة لأسر وأقرباء الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمتضررين في هذه الكارثة".

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وتعرضت بلدة بالو في جزيرة سولاويزي الإندونيسية أمس الجمعة لزلزال بشدة 7.4 درجة، أعقبه تسونامي مدمر.

وتفيد الأنباء بأن حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي قد بلغت 384 شخصا.

المصدر: تاس