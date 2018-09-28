أهم نقاط كلمة وزير الخارجية الروسي أمام الجمعية العامة

ألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، كلمة أمام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وإليكم أهم ما جاء في كلمته.

"يضطر المجتمع الدولي لدفع ثمن باهظ مقابل طموحات مجموعة ضيقة من الدول، وتتعثر آليات جماعية للرد على التحديات الأمنية المشتركة".

"القيود الأحادية الجانب التي تفرض بدون موافقة مجلس الأمن الدولي... والتي قد شملت عشرات الدول ليست غير شرعية فحسب، بل وغير فعالة".

"على جدول أعمال اليوم إعمار البنية التحتية المدمرة (في سوريا) في سبيل عودة ملايين اللاجئين إلى الوطن بأسرع ما يمكن. ويجب أن يكون العمل على المساعدة في حل هذه المهام بما يخدم مصالح كل السوريين بدون أي معايير مزدوجة، أولوية للجهود الدولية وعمل منظمة الأمم المتحدة".

"هيأ مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي الذي بادرت إليه روسيا وإيران وتركيا ظروفا للتسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وعلى هذا الأساس بالذات يجري تشكيل اللجنة الدستورية السورية في جنيف الآن".

"لا يجوز أن تكون هناك استفزازات جديدة باستخدام السلاح الكيميائي (في سوريا) من قبل الإرهابيين ورعاتهم".

"محاولة فاشلة لتغيير النظام (في سوريا) من الخارج بالاعتماد على المتطرفين كادت أن تؤدي إلى تفكك الدولة وظهور "خلافة" إرهابية على أراضيها. وساهمت الأعمال الفعالة التي قامت بها روسيا استجابة لطلب الحكومة السورية، والمدعومة بخطوات دبلوماسية في إطار عملية أستانا، في تفادي هذا السيناريو الفتاك".

يتبع..