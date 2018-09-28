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سجن شرطي روسي انتحل شخصية أخيه

أخبار روسيا

سجن شرطي روسي انتحل شخصية أخيه
Sputnik
(صورة أرشيفية)
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قضت المحكمة الجزائية في مدينة بطرسبورغ على شرطي مرور بالسجن لمدة عام لسفره جوا إلى تونس مستخدما وثائق ثبوتية تعود لأخيه، حسبما أفاد المكتب الصحفي للمحكمة.

وخلصت المحكمة إلى أن كبير مفتشي الطرق التابعين للإدارة العامة للسلامة المرورية في مدينة سوسنوفي بوري التابعة لمنطقة لينينغراد، يفغيني فدوفينكو، استخدم في 12 يوليو 2017، وثيقة سفر أخيه عند نقطة التفتيش في مطار بولكوفو، وسافر للسياحة في تونس.

وأضاف المكتب الصحفي أن فدوفينكو اعتقل أثناء عودته من تونس في 21 يوليو، عندما اكتشف ضابط الأمن الخدعة لدى إظهار فدوفينكو الوثيقة.

وأوضح أن "المحكمة قضت (على المتهم) بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لفترة اختبار مدتها سنتان."

المصدر: نوفوستي

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