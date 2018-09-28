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تصفية مسلح في داغستان الروسية خلال عملية لمكافحة الإرهاب

أخبار روسيا

تصفية مسلح في داغستان الروسية خلال عملية لمكافحة الإرهاب
Sputnik
(صورة أرشيفية)
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أفاد مصدر في الأجهزة الأمنية في جمهورية داغستان الروسية، بتصفية مسلح خلال عملية لمكافحة الإرهاب وسط الجمهورية.

وقال المصدر: "تمت ضمن نطاق عمليتنا لمكافحة الإرهاب المعلنة وسط الجمهورية تصفية مسلح واحد، استطعنا تحديد هويته".

وفرضت أجهزة الأمن الروسية في داغستان منذ الصباح الباكر اليوم إجراءات أمنية خاصة في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في منطقتي كومتوركالينسك، وبويناسك داغستان.

المصدر: نوفوستي

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