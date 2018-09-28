تركمانستان تستضيف قمة رابطة الدول المستقلة 2019

أعلن رئيس اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة سيرغي ليبيديف، أنه تقرر عقد قمة الرابطة في الـ11 من أكتوبر 2019 في عشق آباد عاصمة تركمانستان.

وقال ليبيديف: "بمقترح من الجانب التركماني، تقرر عقد الاجتماع المقبل لرؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في الـ11 من أكتوبر 2019 في مدينة عشق آباد"​​​.

إقرأ المزيد

وبدأت اليوم أعمال مجلس قادة بلدان رابطة الدول المستقلة في قصر "سومون" في مدينة دوشنبه عاصمة طاجيكستان بالتقاط الصور التذكارية للزعماء المشاركين.

ويحضر القمة الحالية في طاجيكستان رؤساء أذربيجان وبيلاروس وقرغيزستان وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان، ورئيس وزراء أرمينيا ونائب رئيس حكومة تركمانستان، حيث وصل الرئيس فلاديمير بوتين أمس إلى دوشنبه عشية القمة.

المصدر: وكالات