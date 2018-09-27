لافروف: موسكو ترغب بمناقشة التسوية الإسرائيلية الفلسطينية مع عباس

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، عن نية موسكو مناقشة التسوية الإسرائيلية – الفلسطينية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسبما أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وقال لافروف في بداية لقائه بالرئيس عباس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نحن بحاجة لمناقشة الوضع في فلسطين. وننظر باهتمام لتقييمكم للحالة الفلسطينية".

وأضاف الوزير لافروف: "نود أن نعرف كيف بإمكان المجتمع الدولي وبالأخص روسيا الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل بناء على قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية".

من جانبه قال عباس، إن على سلم أولويات القيادة الفلسطينية في الوقت الراهن 3 محاور " الأول ــ تحديد طبيعة علاقتنا مع الولايات المتحدة، والثاني ــ علاقتنا مع إسرائيل، والثالث ــ علاقتنا مع حركة حماس".

المصدر: "إنترفاكس"