 
مباشر

لافروف: موسكو ترغب بمناقشة التسوية الإسرائيلية الفلسطينية مع عباس

أخبار روسيا

لافروف: موسكو ترغب بمناقشة التسوية الإسرائيلية الفلسطينية مع عباس
AFP ALEXANDER NEMENOV
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف والرئيس الفلسطيني، محمود عباس: صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kumi

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس، عن نية موسكو مناقشة التسوية الإسرائيلية – الفلسطينية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حسبما أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية.

 وقال لافروف في بداية لقائه بالرئيس عباس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "نحن بحاجة لمناقشة الوضع في فلسطين. وننظر باهتمام لتقييمكم للحالة الفلسطينية".

وأضاف الوزير لافروف: "نود أن نعرف كيف بإمكان المجتمع الدولي وبالأخص روسيا الدفع بعملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل بناء على قرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية".

من جانبه قال عباس، إن على سلم أولويات القيادة الفلسطينية في الوقت الراهن 3 محاور " الأول ــ تحديد طبيعة علاقتنا مع الولايات المتحدة، والثاني ــ علاقتنا مع إسرائيل، والثالث ــ علاقتنا مع حركة حماس".

المصدر: "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

القوات الجوية الروسية "تشعل" البحر الأسود بنجاح تام