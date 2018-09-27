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بوتين يشيد ببطولة الجنرال رومانوف ويهنئه بميلاده الـ70

أخبار روسيا

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بعث الرئيس فلاديمير بوتين ببرقية تهنئة للفريق أول أناتولي رومانوف، بمناسبة عيد ميلاده السبعين نقلها له سيرغي ماليكوف نائب مدير الحرس الوطني الروسي.

وكتب الرئيس بوتين في البرقية: "سيرتكم الشخصية البطولية، تمثل صفحة ناصعة في تاريخ روسيا العسكري".

وحول الوضع الصحي لرومانوف الذي تعرض لمحاولة اغتيال في جمهورية الشيشان أقعدته عام 1995، كتبت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس": "إحدى يديه تعمل بشكل جيد وهو في وعيه ويدرك جيدا ما يحدث حوله، ويعبّر في الكثير من الأحيان عن مزاجه في التعامل مع زوجته".

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ونقلت الصحيفة عن زوجته لاريسا: "نتنزه وأناتولي في الهواء الطلق يوميا، عندما يسمح الطقس لنا بذلك".

وأشارت السيدة إلى وجود الكثير من الشظايا حتى الآن في جسد زوجها وقالت، إن وضعه الصحي لا يسمح بتصويره بجهاز التصوير الطبقي المحوري.

المصدر: لينتا رو

 

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