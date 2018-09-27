بوتين يشيد بعلاقات التحالف بين موسكو ودوشنبه

أعلن الكرملين اليوم أن الرئيس فلاديمير بوتين، بعث ببرقية تهنئة لمنظمي وضيوف المعرض الوثائقي التاريخي "روسيا وطاجيكستان: على طريق الصداقة والإبداع" المنعقد في روسيا.

وكتب بوتين: "أرحب بكم بحرارة بمناسبة افتتاح هذا المعرض المكرس لتاريخ العلاقات بين بلدينا وشعبينا، حيث تتزامن هذه الفعالية مع مرور 25 عاما على معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين، إذ وفر توقيع هذه المعاهدة الظروف اللازمة لتوسيع العلاقات بين روسيا وطاجيكستان".

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وأشار الرئيس بوتين إلى أن العلاقات بين الجانبين، انتقلت خلال ربع القرن الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والتحالف، مما سمح بقيام حوار سياسي ثنائي غني وتجارة مثمرة، وتعاون اقتصادي واستثماري وعلمي وفني وعسكري بين البلدين.

وأشاد بتعاون موسكو ودوشنبه على تنسيق الجهود في الشؤون الإقليمية والدولية وضمن رابطة الدول المستقلة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وغيرها من المنظمات.

المصدر: نوفوستي