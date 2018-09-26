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لافروف: روسيا ستساهم في توحيد الكوريتين

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لافروف: روسيا ستساهم في توحيد الكوريتين
Sputnik ALEXEY FILIPPOV
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو استعداد موسكو للمساهمة في توحيد الدولتين الكوريتين بشتى الوسائل.

وخلال اللقاء، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، هنأ لافروف نظيره الكوري الشمالي على القمة الناجحة بين الدولتين الكوريتين في بيونغ يانغ.

وقال لافروف: "نحن سنساهم في إعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية بشتى الأشكال، لكي تكون هناك بنية تحتية اقتصادية وبنية تحتية للنقل. ونحن سنبادر إلى تأييد هذه العمليات بين بيونغ يانغ وسيئول في مجلس الأمن".

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وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، صدر في أعقاب اللقاء أن الطرفين تبادلا الآراء حول القضايا الملحة لجدول الأعمال الثنائي وناقشا الوضع في شبه الجزيرة الكورية وحولها".

يذكر أن زعيمي الكوريتين التقيا في بيونغ يانغ في 18 – 20 سبتمبر الجاري للمرة الثالثة في هذا العام. وصدر عن القمة إعلان مشترك، أكد فيه الجانبان سعيهما إلى إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية وتطوير التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والإنساني.

المصدر: تاس

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