الحكومة الروسية: منظومة "إس-500" قيد الإنجاز

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، قرب الانتهاء من العمل على وضع منظومة الدفاع الجوي "إس-500" من الجيل الخامس.

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وقال بوريسوف خلال مؤتمر علمي بموسكو، اليوم الأربعاء: "الواقع إن منظوماتنا إس-300 وإس-400 وإس-500 التي هي قيد التصميم تتفوق، من حيث خواصها، على جميع مثيلاتها سواء أكانت باتريوت أو منظومات فرنسية أو إسرائيلية الصنع.

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وأضاف المسؤول: "من حق روسيا أن تعتز بإنجازاتها في مجال الصواريخ المضادة للطائرات، ووسائل الدفاع الجوي والدرع الصاروخية والدفاع الجوي الفضائي".

من جانبه، أفاد مصدر مطلع في حديث لوكالة "إنترفاكس" بإجراء اختبارات لعناصر منظومة "إس-500 بروميتي" الجديدة الصاروخية للدفاع الجوي، وذلك بالتزامن مع استمرار دخول منظومة "إس-400 تريومف" بعيدة المدى الخدمة في القوات المسلحة الروسية.

وفي اجتماع حول تشكيل القوات المسلحة الوطنية عقد في 15 مايو في مدينة سوتشي، وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتفعيل الأعمال الخاصة بإدخال منظومة "إس-500" في سلسلة الإنتاج.

وتعتبر "إس-500" جيلا جديدا من المنظومات الصاروخية للدفاع الجوي. وهي منظومة فريدة من نوعها ذات قدرات غير مسبوقة في التصدي لهجمات صاروخية.

وبحسب مسؤولين عسكريين روس كبار ، ستصبح "إس-500" التي يتوقع دخولها الخدمة في الجيش الروسي بحلول العام 2020، أساسا للنظام الوطني الموحد للدفاع ضد الطائرات والصواريخ.

وفي 25 مايو، أفادت قناة CNBC الأمريكية، نقلا عن مصادر مطلعة على بيانات استخباراتية، بأن روسيا أجرت اختبارات لمنظومة "إس-500" التي نجحت في إصابة هدف يطير على ارتفاع قياسي (480 كلم)، وهو مدى يفوق بـ80 كلم أي مدى إصابة سجلته اختبارات سابقة.

وأشارت القناة الأمريكية، نقلا عن مسؤولين روس، إلى أن المنظومة الصاروخية الجديدة قادرة على اعتراض صواريخ فرط-صوتية وطائرات مسيرة وطائرات عادية بجميع أنواعها (بما فيها "الأشباح، مثل F-22 وF-35.

المصدر: إنترفاكس