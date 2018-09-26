لافروف: نحذر من أي هجوم جديد على سوريا ويجب الحفاظ على الاتفاق النووي

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دول الغرب من شن أي هجوم خارجي جديد على سوريا تحت ذرائع استخدام القوات السورية الأسلحة الكيميائية.

وقال لافروف، أثناء اجتماع عقده اليوم مجلس الأمن الدولي برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "روسيا تحذر دول الغرب من شن هجمات جديدة على سوريا تحت ذرائع مفتعلة لأن ذلك سيمثل انتهاكا صارما لميثاق الأمم المتحدة وسينسف مساعي التسوية السياسية في البلاد التي طالت معاناتها".

وأعرب عميد الدبلوماسية الروسية عن قلق موسكو من الاتهامات الباطلة التي توجهها بعض الدول الغربية إلى السلطات السورية باستخدام المواد الكيميائية المحظورة، مؤكدا أن حكومة دمشق سبق أن أتلفت ترسانتها الكيميائية بالكامل حسب الاتفاق المبرم بين روسيا والولايات المتحدة عام 2013 والذي أثبته قرار مجلس الأمن الدولي وقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

يتبع..