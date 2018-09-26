الكرملين: بوتين على علم بوجود توتر بين الشيشان وإنغوشيا

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن وجود توتر معين في عملية ترسيم الحدود الإدارية بين جمهوريتي إنغوشيا والشيشان الروسيتين.

وردا على سؤال صحفي عمّا إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف عن الوضع الذي نشأ في منطقة سونجينسكي بجمهورية إنغوشيا، قال بيسكوف للصحفيين: "هناك توتر داخلي معين. طبعا يحصل الرئيس (بوتين) على كل المعلومات الضرورية".

وأضاف: "العمل جار هناك، لذلك فمن السابق لأوانه تشخيص أمراض ما".

وظهرت عام 2012 خلافات بين رئيسي إنغوشيا والشيشان حول ترسيم حدود الجمهوريتين. وقامت كلا الجمهوريتين بإنشاء لجنتين مستقلتين لترسيم الحدود بينهما.

وفي فبراير عام 2013 بدأ في الشيشان سريان مفعول مشروع قانون حول إدخال تعديلات على القانون الخاص بمنطقة سونجينسكي. وكانت هذه التعديلات تنص على ضم عدد من التجمعات السكنية الإنغوشية إلى منطقة سونجينسكي الشيشانية. وردا على ذلك أعلنت إنغوشيا أن منطقة سونجينسكي تابعة لإنغوشيا. وأفادت وسائل إعلام محلية في وقت سابق بحدوث محاولات لإجراء مظاهرات جماهيرية في إنغوشيا احتجاجا على نية السلطات المحلية تسليم جزء من منطقة سونجينسكي الإنغوشية للشيشان في إطار الاتفاق حول ترسيم الحدود الذي من المخطط توقيعه اليوم الأربعاء في ماغاس (عاصمة إنغوشيا).

وأثارت الأنباء حول التسليم المخطط له للأراضي استياء لدى عدد من السكان المدنيين الذين نظموا أمس الثلاثاء مظاهرة احتجاج بالقرب من مبنى إدارة منطقة سونجينسكي.

من جهته دعا رئيس الحكومة الإنغوشية، زليم خان إيفلويف، السكان المحليين إلى ضبط النفس على خلفية الأنباء حول ترسيم الحدود مع جمهورية الشيشان.

المصدر: إنترفاكس