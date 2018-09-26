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حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على مختطف قطار

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حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على مختطف قطار
© Fotolia / Corgarashu
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حكمت محكمة في إقليم خاباروفسك الروسي، بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ، على مساعد سائق قطار، لقيامه بخطف القطار من أجل الاستيلاء على وقوده، حسب النيابة العامة.

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وقد ثبت خلال المحاكمة، أن أحد سكان قرية زافيتي إيليتشا يبلغ من العمر 28 عاماً قرر في يناير الماضي، سرقة وقود الديزل من قاطرة قطار يقف بالقرب من محطة توكي في مقاطعة فانينو في إقليم خاباروفسك، فقام باختطاف القطار وقيادته إلى المحطة القريبة من قريته.

وقال تقرير المحكمة: "بما أنه تعذّر الوصول بالسيارة إلى المكان الذي كان القطار متوقفا فيه، فإن الرجل، الذي لا يملك سلطة إدارة وتحريك عربات السكك الحديدية، قام باختطاف القطار".

ومع الأخذ في الاعتبار موقف مكتب المدعي العام للنقل، تم الحكم على مساعد السائق بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ، مع فترة اختبار لمدة ثلاث سنوات.

المصدر: نوفوستي

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