حاول "تهدئة" طفله الرضيع بالعض والضرب.. حتى الموت

فتحت السلطات القضائية الروسية تحقيقا جنائيا ضد رجل يشتبه بقتله طفله الرضيع في شهره الثالث بعد قيامه بضربه وعضه.

وقالت زوجة المشتبه به البالغ 25 عاما للشرطة إنها وجدت طفلها ميتا عندما عادت إلى البيت من العمل، صباح أمس الاثنين، وعلى جسمه آثار الضرب والعض.

وزعم المشتبه به أنه حاول تهدئة الطفل عندما أخذ يصرخ من البكاء، من ثم ضربه بيده على الوجه مرتين، وعضه في جسده، وبعد ذلك شرب الجعة وذهب للنوم، بحسب ما أفاد أوليغ ديغيل، المتحدث باسم فرع هيئة التحقيق الروسية في إقليم كراسنويارسك في غرب سيبيريا.

وفتحت السلطات قضية جنائية بموجب مادة "مقتل قاصر" من القانون الجنائي للكشف عن ملابسات الواقعة.

وبقيت لدى الزوجين طفلة أخرى تبلغ سنة وثمانية أشهر من العمر، وكانت عند أقاربها في يوم الواقعة.

وأرسلت السلطات المشتبه به إلى إجراء فحص طبي له لمعرفة ما إذا كان في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات.

المصدر: نوفوستي





