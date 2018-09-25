لافروف يعقد عددا من اللقاءات الثنائية على هامش الجمعية العامة

عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عددا من اللقاءات الثنائية على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن سيرغي لافروف بحث مع المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني العلاقات بين روسيا والاتحاد بالإضافة إلى الوضع في سوريا وغرب البلقان واليمن وليبيا وأفغانستان والعراق.

بالإضافة إلى ذلك التقى الوزير الروسي رئيسة كرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش، وبحث معها العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في منطقة غرب البلقان، وهنأها بمناسبة حصول لاعب كرة القدم الكرواتي لوكا مودريتش على لقب أفضل لاعب في العالم.

وبحث لافروف مع رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس تسوية القضية القبرصية وآفاق التعاون الثنائي بين روسيا وقبرص.

كما يلتقي وزير الخارجية الروسي نظيره الكوبي برونو رودريغيز وراء الأبواب المغلقة.

المصدر: وكالات