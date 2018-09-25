الكرملين يكذّب الإعلام الإسرائيلي حول موعد اتصال نتنياهو ببوتين

فند الكرملين مزاعم الإعلام الإسرائيلي بأن اتصال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث خطط موسكو تعزيز قدرات الدفاع الجوي السوري، تم يوم الأحد 23 سبتمبر.

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وقال السكرتير الصحفي الرئاسي، دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لا، هذا ليس صحيحا".

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية في وقت سابق، أن المحادثة الهاتفية بين بوتين ونتنياهو التي ورد إعلان موسكو وتل أبيب عنها مباشرة يوم الاثنين، تمت في اليوم السابق، أي قبل إعلان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، رسميا الاثنين عن خطط لتزويد سوريا بأنظمة S-300 خلال أسبوعين.

ويحاول الإعلام الإسرائيلي أن يوحي بهذه الطريقة، أن موسكو أبلغت تل أبيب مسبقا بقرارها تزويد الجيش السوري بالمنظومة الصاروخية المتطورة، قبل إعلان وزير الدفاع الروسي عن ذلك رسميا.

المصدر: إنترفاكس