طائرة شبح أمريكية "إف - 22" في مصيدة مقاتلة روسية من طراز "سو - 35 إس"!
نشر موقع " fighter_bomber" في إنستغرام صورة قيل إنها التقطت بواسطة كاميرات الاستهداف بالأشعة تحت الحمراء لمقاتلة روسية من طراز "سو – 35 إس".
ويقول هذا الموقع المتخصص في الطيران الحربي، إن الصورة التقطت بواسطة جهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء "OLS-35" في طائرة مقاتلة متعددة المهام طراز "سوخوي 35".
وركّب هذا الجهاز في مقدمة قمرة قيادة المقاتلة الروسية، وهو يتكون من كاميرات تصوير حراري وتلفزيوني، ومجموعة من أجهزة الليزر ومؤشر للهدف.
ويستخدم هذا النظام في البحث عن الطائرات المعادية من خلال توقيعاتها الحرارية، ومن ثم إطلاق صواريخ جو جو موجهة بالأشعة تحت الحمراء.
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F-22 "Raptor". Что для вас "партнёрские" взаимоотношения? Лично для меня, и в воздухе, и в постели это значит, что кто-то кого-то трахает. Причём если в постели это как-бы минимум дружеские взаимоотношения, то в воздухе, это нечто совсем иное. Все партнёрские взаимоотношения предусматривают лишь некий договор не стрелять по "партнёру". Не стрелять боевым оружием. При этом мешать выполнить боевую задачу, если она не выгодна партнёрам, тебе будут всеми способами. Таких способов миллион. Самый банальный, это постановка помех радиосвязи и средствам навигации. Это самый мирный и гуманный способ. Могут пересекать твой боевой курс на минимальных интервалах и дистанциях сбивая тебя спутняком от двигателей. Могут обоссать сливом топлива, могут обстрелять ППИшками. Могут включить все прицелы и имитировать атаки, с выходом из атаки в последний момент. Могут на твоей высоте в лоб запустить парочку беспилотников. А уж станция предупреждения об облучении у тебя будет орать постоянно, даже на сомневайся. И если файтербомберы могут ответить тем-же, то разведке, штурмовикам и бомберам приходится несладко. Поэтому им помогают файтеры и файтербомберы. Они всеми способами делают выполнение боевой задачи своими подопечными возможным. На фото F-22 "Raptor" в прицеле нашего Су-35с. "ОЛС+ТП". В захвате. Да 22й хамил и был наказан после непродолжительного воздушного боя, за который конечно нашего синегрудого трахнули. Все как обычно. Как видите замечательно захватывается и стелс. Да можем. Да не всегда всё получается, но если надо будет - сделаем. #bomberchronics #russianmilitary #aviator #aviation #авиация #вксроссии #aircraft #airforce #jet #avgeek #russiaairforce #avporn #aviationlovers #aviation4u #pilot #aviationgeek #aviationlover #airplane #fighterjet #fighterpilot #piloteyes #militaryaviation #aviationphotography #planes #f22
ويمكن لهذا الجهاز " OLS-35 " اكتشاف الطائرات الحربية المماثلة في الحجم للمقاتلة "سو -35" من الخلف على بعد 56 ميلا، ووجها لوجه على مسافة 22 ميلا، ويمكنه تتبع ما يصل إلى أربعة أهداف في وقت واحد.
ويقول خبراء إن النظام الراداري " OLS-35" يعد "سالبا"، ما يعني أن القليل يصدر عنه في شكل إشعاع كهرومغناطيسي يمكن أن تلتقطه الطائرة المستهدفة، على عكس الرادار "النشط"، الذي يسهل اكتشافه، وبالتالي جهاز الرادار بالأشعة تحت الحمراء يمكنه رصد المقاتلات الخفية وغير الخفية.
ويقول موقع "popular mechanics" إن هذه الصورة الرادارية إذا كانت حقيقية، فهي لا تكشف الكثير، مؤكدا أن الهدف في الصورة مقاتلة من طراز "إف – 22" بأجنحتها المميزة، وأن خلفية الطرق في الصورة تدل على أن المقاتلة "سو – 35" أعلى من مقاتلة "إف – 22"، وذلك لأن الرادار " OLS-35" يركب في أنف الطائرة الروسية.
ويصل هذا الموقع المتخصص إلى استنتاج يقول، إن مثل هذا السيناريو ليس مستحيلا، لافتا إلى أنه من المحتم أن تلتقي الطائرات الروسية والأمريكية فوق سوريا بمساحتها التي تزيد قليلا عن مساحة ولاية أوكلاهوما أو ميسوري.
ورجح المصدر أن تكون الصورة قد التقطت فوق سوريا حيث تطير إليها مقاتلات "إف -22" الأمريكية منطلقة من قاعدتها في الإمارات، فيما تتمركز المقاتلة الروسية "سو - 35 إس" في قاعدة حميميم.
ورأى أنه لا بد أن تتوفر ظروف تكون فيها المقاتلة "سو – 35" وراء مقاتلة الشبح الأمريكية "إف – 22"، إلا أنه أقر بأن الصورة إذا كانت حقيقية فذلك يعني أن "إف – 22" قابلة للاكتشاف بشكل كامل من قبل الطائرات الروسية المزودة بأجهزة استشعار بالأشعة تحت الحمراء في نطاقات معينة، مضيفا أن ذلك مشكلة بالنسبة إلى أول مقاتلة في العالم من الجيل الخامس!
من جهة أخرى، لفت الموقع إلى أن الصورة من مصدر غير رسمي، وقد تكون مزيفة، وهي نقطة في بحر من البيانات التي تمتلئ بها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تطفو على السطح أحيانا معلومات مثيرة للاهتمام ومقلقة على مثل هذه الشاكلة.
المصدر: fighter_bomber