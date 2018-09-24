روسيا تنوي طرح مشروع قرار ضد سباق التسلح في الفضاء على الجمعية العامة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تنوي طرح مشروع قرار خلال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، يمنع سباق التسلح في الفضاء.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن موسكو تؤيد تعزيز المعاهدات القائمة ووضع معاهدات جديدة للرقابة على التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار.

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وأكدت الخارجية أن "إحدى أولوياتنا منع وقوع سباق التسلح في الفضاء"، مضيفة أن هناك مشروعا روسيا – صينيا للمعاهدة في هذا المجال ومبادرة روسية تقضي بتعهد الدول بعدم نشر الأسلحة في الفضاء.

وأضافت الخارجية "سنطرح على اللجنة الأولى (للجمعية العامة للأمم المتحدة) مشروع قرار بهذا الصدد".

يذكر، أن الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة افتتحت يوم 18 سبتمبر. ومن المقرر أن تبدأ المناقشات السياسية العامة يوم 25 سبتمبر، وتستمر حتى الـ 1 من أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس