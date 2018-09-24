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موسكو: لا يجوز نقل صلاحيات مجلس الأمن الدولي للجمعية العامة

أخبار روسيا

موسكو: لا يجوز نقل صلاحيات مجلس الأمن الدولي للجمعية العامة
Reuters Brendan McDermid
مجلس الأمن الدولي (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن عدم جواز نقل صلاحيات مجلس الأمن الدولي إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في بيان للخارجية الروسية نشر على خلفية الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نؤيد المبادرات الواقعية لتحسين عمل الجمعية العامة. والتغييرات يجب أن تكون عقلانية. والمحاولات لتوسيع صلاحيات الجمعية العامة من خلال إعادة توزيع الصلاحيات للهيئات الأخرى، بما فيها مجلس الأمن الدولي غير مقبولة".

وأضافت الخارجية أن إصلاح الأمم المتحدة يجب أن يهدف إلى تكييف المنظمة مع الواقع الحالي مع الحفاظ على طبيعتها ومبادئ تقاسم الصلاحيات بين أجهزتها الرئيسية.

وتابعت الخارجية الروسية أن "هدف إصلاح مجلس الأمن الدولي هو توسيع التمثيل فيه من دون الأضرار لفاعليته"، مشيرة إلى أن البحث عن النموذج المثالي لإصلاحه يجب أن يكون من دون حدود زمنية غير مبرر، كما لا يجوز إعادة النظر في امتيازات الدول الدائمة العضوية، بما فيها حق الفيتو.

يذكر، أن الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة افتتحت يوم 18 سبتمبر. ومن المقرر أن تبدأ المناقشات السياسية العامة يوم 25 سبتمبر، وتستمر حتى الـ 1 من أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس

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