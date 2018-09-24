 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية: التحركات الاستفزازية للطائرات الإسرائيلية كانت تهدد سلامة الطائرات المدنية بالمنطقة

روسيا تستدعي السفير النرويجي احتجاجا على احتجاز مواطن روسي

أخبار روسيا

روسيا تستدعي السفير النرويجي احتجاجا على احتجاز مواطن روسي
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ktzt

قامت الخارجية الروسية باستدعاء السفير النرويجي في موسكو رونيه ريسالاند احتجاجا على احتجاز مواطن روسي في النرويج.

وأوضحت الخارجية الروسية أنه تم تسليم السفير مذكرة احتجاج بشأن توقيف واعتقال المواطن الروسي "بتهمة مفتعلة بعمله لصالح الاستخبارات".

وأضافت الخارجية أنها طالبت الجانب النرويجي "بتقديم توضيحات بشأن الحادث وإسقاط التهم السخيفة عن المواطن الروسي فورا وإطلاق سراحه".

وأكدت الخارجية أن "مثل هذه الخطوات لن تبقى بلا عواقب".

إقرأ المزيد
البرلمان النرويجي موسكو تتهم أوسلو باحتجاز مواطن روسي "بذرائع واهية"

يذكر، أن المواطن الروسي م. بوتشكاريوف (51 عاما) تم اعتقاله بمطار أوسلو الدولي يوم 23 سبتمبر الجاري. وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه مسؤول في جهاز مجلس الاتحاد الروسي. وتتهمه السلطات النرويجية بأنه "ناشط إعلامي غير شرعي". وأكد محامي المواطن الروسي أن موكله وصل إلى النرويج للمشاركة في ندوة بالبرلمان النرويجي ولم يرتكب أي شيء مخالف للقانون.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. وزارة الدفاع الروسية تكشف عن معطيات جديدة بشأن إسقاط طائرة إيل 20 فوق المتوسط