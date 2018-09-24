روسيا تستدعي السفير النرويجي احتجاجا على احتجاز مواطن روسي

قامت الخارجية الروسية باستدعاء السفير النرويجي في موسكو رونيه ريسالاند احتجاجا على احتجاز مواطن روسي في النرويج.

وأوضحت الخارجية الروسية أنه تم تسليم السفير مذكرة احتجاج بشأن توقيف واعتقال المواطن الروسي "بتهمة مفتعلة بعمله لصالح الاستخبارات".

وأضافت الخارجية أنها طالبت الجانب النرويجي "بتقديم توضيحات بشأن الحادث وإسقاط التهم السخيفة عن المواطن الروسي فورا وإطلاق سراحه".

وأكدت الخارجية أن "مثل هذه الخطوات لن تبقى بلا عواقب".

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يذكر، أن المواطن الروسي م. بوتشكاريوف (51 عاما) تم اعتقاله بمطار أوسلو الدولي يوم 23 سبتمبر الجاري. وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه مسؤول في جهاز مجلس الاتحاد الروسي. وتتهمه السلطات النرويجية بأنه "ناشط إعلامي غير شرعي". وأكد محامي المواطن الروسي أن موكله وصل إلى النرويج للمشاركة في ندوة بالبرلمان النرويجي ولم يرتكب أي شيء مخالف للقانون.

المصدر: وكالات